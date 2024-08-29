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В Минобороны Израиля заявили, что нужно расширить круг задач для возвращения жителей на север страны

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нужно выполнить более значительные задачи, нежели стоят перед ней сейчас, чтобы позволить перемещенным лицам вернуться в свои дома на севере Израиля, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"Задача северного фронта все еще не выполнена, а это безопасное возвращение жителей. Чтобы выполнить эту миссию, нам нужно расширить круг задач. Я поставлю этот вопрос перед премьер-министром и кабмином", - приводит The Times of Israel слова Галанта.

Издание напоминает, что многие израильские официальные лица, кроме разгрома движения ХАМАС и спасения захваченных им заложников, считают целью военной кампании возвращение 60 тыс. перемещенных лиц на север Израиля, где продолжается обмен ударами между израильскими военными и движением "Хезболла", действующем из Ливана.

В миреХАМАС согласился на временное перемирие ради вакцинации от полиомиелита в ГазеЧитать подробнее

Тем временем, в ООН сообщили, что Израиль согласился на временные гуманитарные паузы в боевых действиях в секторе Газа, чтобы медики могли провести вакцинацию от полиомиелита примерно 640 тыс. детей. Паузы должны длиться по три дня в разных районах анклава; вакцинация стартует в воскресенье в центральной части сектора. В ЦАХАЛ эту информацию пока не прокомментировали. Тем не менее, напоминает The Times of Israel, ранее уже объявляли о временном прекращении боев в отдельных местах анклава, чтобы позволить доставить и раздать жителям гуманитарную помощь.

В четверг ЦАХАЛ продолжала скоординированные контртеррористические рейды на Западном берегу реки Иордан, начатые накануне в районе городов Дженин, Тубас и Тулькарм. Сюда вошли колонны израильской бронетехники и солдаты, в воздухе появились боевая авиация. Военнослужащие вступили в перестрелки с вооруженными палестинцами, в столкновениях погибли не менее 14 человек. В ЦАХАЛ заявили, что во время рейдов на Западном берегу обнаружили в мечети центр по организации неприятелем операций и лабораторию для производства взрывчатки в лагере для беженцев "Аль-Фара". Кроме того, израильские военные сообщили, что ликвидировали десятки вражеских бойцов в ходе непрекращающихся боев в секторе Газа.

ООН обнародовала заявление генсека Организации Антониу Гутерриша, который призвал к немедленному прекращению этих операций. Он также осудил авиаудары по гражданским объектам и гибель местных жителей. В свою очередь глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас накануне прервал визит в Саудовскую Аравию в связи с кризисом на Западном берегу.

Между тем, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с журналистами в Пекине уверял, что переговоры о перемирии в Газе и об освобождении заложников приносят плоды. По его словам, участники переговоров достигли стадии, когда речь идет о мелких деталях, а "это положительный знак прогресса".

Однако The Times of Israel напоминает, что несмотря на попытки США, Египта, Катара и Израиля выработать обновленные предложения для ХАМАС, свидетельств прорыва нет. Хотя США заявляют о близости сделки, ХАМАС обвиняет Вашингтон в том, что он согласен с неприемлемыми для ХАМАС израильскими условиями. Представители Египта - одного из ключевых посредников - тоже настроены скептически.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль ЦАХАЛ Йоав Галант
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