Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

ХАМАС согласился на временное перемирие ради вакцинации от полиомиелита в Газе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Радикальная группировка ХАМАС согласилась на гуманитарную паузу в боевых действиях, чтобы дать возможность гуманитарным организациям провести в секторе Газа вакцинацию населения от полиомиелита, сообщили в четверг израильские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря палестинского движения Джихада Таху.

По оценкам египетских источников, временное гуманитарное перемирие вступит в силу в ближайшее время и продлится в течение 3-5 дней в светлое время суток, но за исключением тех районов сектора Газа, где армия обороны Израиля ведет интенсивные боевые действия.

По данным СМИ, перемирие, которое обсуждалось Египтом и США на прошлой неделе, не будет зависеть от какого-либо соглашения между Израилем и ХАМАС, поскольку пока переговоры о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников ни к чему не привели.

Созданное при Минобороны Управление по координации действий правительства Израиля на контролируемых территориях сообщило, что в Газу доставлены вакцины от полиомиелита для более чем 1,2 млн человек. По информации ведомства, организованная ВОЗ и ЮНИСЕФ кампания по вакцинации будет проводиться на территории анклава совместно с армией обороны Израиля в ходе плановых гуманитарных пауз, которые позволят населению добраться до медицинских центров.

ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль Blue Origin с туристами успешно сел после суборбитального полета

Задержание Павла Дурова во Франции

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Бывшая невестка Назарбаева осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство

Глава Минюста Армении анонсировал конституционный референдум в 2027 году

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

В Нидерландах заявили, что нет ограничений на применение передаваемых Украине F-16

В Японии из-за тайфуна остановлены заводы Toyota, Honda и Nissan

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах

Цена нефти Brent подросла до $78,8 за баррель после снижения накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });