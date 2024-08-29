ХАМАС согласился на временное перемирие ради вакцинации от полиомиелита в Газе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Радикальная группировка ХАМАС согласилась на гуманитарную паузу в боевых действиях, чтобы дать возможность гуманитарным организациям провести в секторе Газа вакцинацию населения от полиомиелита, сообщили в четверг израильские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря палестинского движения Джихада Таху.

По оценкам египетских источников, временное гуманитарное перемирие вступит в силу в ближайшее время и продлится в течение 3-5 дней в светлое время суток, но за исключением тех районов сектора Газа, где армия обороны Израиля ведет интенсивные боевые действия.

По данным СМИ, перемирие, которое обсуждалось Египтом и США на прошлой неделе, не будет зависеть от какого-либо соглашения между Израилем и ХАМАС, поскольку пока переговоры о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников ни к чему не привели.

Созданное при Минобороны Управление по координации действий правительства Израиля на контролируемых территориях сообщило, что в Газу доставлены вакцины от полиомиелита для более чем 1,2 млн человек. По информации ведомства, организованная ВОЗ и ЮНИСЕФ кампания по вакцинации будет проводиться на территории анклава совместно с армией обороны Израиля в ходе плановых гуманитарных пауз, которые позволят населению добраться до медицинских центров.