Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля за последние несколько часов подвергла артиллерийскому обстрелу и авиаударам объекты движения "Хезболла" на юге Ливана в ответ на пуски реактивных снарядов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по источникам пусков. За последние несколько часов ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам "Хезболлы" на юге Ливана", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильской армии.

В нем отмечается, что после того, как в районе Западной Галилеи прозвучали сирены, предупреждающие о возможном воздушном нападении, со стороны Ливана был зафиксирован пуск около 40 реактивных снарядов. Некоторые из них были перехвачены, часть упала на израильской территории. Сообщений о пострадавших не поступало.