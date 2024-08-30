В Грузии 233 организации подали заявки на регистрацию в качестве иноагентов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Грузии на сегодняшний день насчитывается около 30 тысяч организаций, из которых, согласно принятому закону "О прозрачности иностранного влияния", 233 подали заявки на регистрацию в реестре организаций, осуществляющих интересы иностранного государства, сообщила первый замглавы Минюста страны Тамар Ткешелашвили.

"С 1 августа по требованию закона "О прозрачности иностранного влияния" в Национальное агентство публичного реестра подали заявки на регистрацию 233 организации. Хочу отметить, что в стране на сегодняшний день насчитывается около 30 тысяч организаций", - сказала Ткешелашвили в пятницу на заседании Конституционного суда.

В Конституционном суде второй день рассматриваются иски о приостановке и отмене закона "О прозрачности иностранного влияния".

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии с 1 августа.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

В законе прописано, что уклонение от регистрации в качестве организации, осуществляющей интересы иностранного государства, влечет за собой штраф в размере 25 тысяч лари (более $9 тыс.).

Ранее президент республики Саломе Зурабишвили, группа депутатов от оппозиции и неправительственные организации обратились в Конституционный суд с ходатайством приостановить, а затем и отменить закон, принятый парламентом в мае.

Предположительно, кроме сегодняшнего состоится еще одно заседание Конституционного суда, после которого возможно будет принято решение о начале судебного разбирательства по поступившим искам.