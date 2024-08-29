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Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению исков президента Саломе Зурабишвили, депутатов оппозиционных партий и неправительственных организаций, требующих остановки действия и отмены закона "О прозрачности иностранного влияния".

Парламент Грузии в мае принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который предусматривает регистрацию и прозрачность финансовых деклараций неправительственных организаций и СМИ, получающих более 80% доходов из-за рубежа, в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы.

С 1 августа должна была начаться регистрация таких организаций в реестре при Минфине Грузии, однако этого пока не произошло. Неправительственные организации ожидают решения Конституционного суда.

Реакция на принятие данного закона была крайне негативной со стороны США и Евросоюза, которые приостановили финансовую помощь Грузии по ряду направлений, в том числе грузинским военным.

В поданных в КС исках, в частности, говорится, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" противоречит и нарушает принципы Конституции Грузии, препятствует процессу вступления страны в евроатлантические структуры.

Президент, оппозиционные депутаты и неправительственные организации просят Конституционный суд приостановить действие закона до принятия окончательного решения, которое может быть объявлено не скоро.

Конституционный суд США Саломе Зурабишвили Евросоюз Грузия
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