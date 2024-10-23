Поиск

Спикер парламента Грузии заявил о признаках подготовки переворота в стране

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил на брифинге, что в стране существуют определенные группы, которые готовятся к совершению госпереворота, и отметил недопустимость каких-либо революций.

"Факты и все признаки указывают на то, что есть группа, которая готовится к перевороту", - сказал он.

По его словам, для переворота готовят повод с использованием неправительственных организаций, которые, как и в 2020 году, должны подготовить некорректные отчеты о проведенных выборах.

"Поэтому наш народ должен сохранять трезвость, и главным антидотом против таких негрузинских сил является приход на выборы и убедительное поражение этих негрузинских сил", - заявил спикер.

Папуашвили, оценивая предвыборную ситуацию в Грузии, отметил, что в стране избирательная среда спокойная, что подтверждают и отчеты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако, по его словам, со стороны местных наблюдательских организаций имеются попытки создания хоть какого-нибудь информационного шума.

"Цель проста: мы видим, что идет подготовка к повторению сценария 2020 года по написанию фейковых отчетов местных организаций, чтобы создать ложный повод для очередных беспорядков в Грузии. Уже очевидно, что в той или иной степени идет подготовка к недемократическому захвату власти, и к этому причастны местные наблюдательные организации, с одной стороны, с ложными сообщениями, когда выдвигаются ложные обвинения, а с другой стороны, сокрытие ими нарушений со стороны оппозиции", - заявил он.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

Шалва Папуашвили ОБСЕ Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Anadolu Efes назвала новые условия сделки с AB InBev по российским активам

В РФ расширили список спортивных турниров, победители которых поступят в вуз без экзамена

Совфед одобрил закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

Совфед одобрил закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

В Кремле отметили, что план Зеленского не предусматривает переговоров

Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря

МИД перенес брифинг Захаровой из-за DDos-атаки

На двусторонних встречах в Казани обсуждали китайско-бразильскую инициативу по Украине

На двусторонних встречах в Казани обсуждали китайско-бразильскую инициативу по Украине

Генсек ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генсек ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });