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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Лавров сообщил о попытке Турции возобновить весной зерновую сделку, но Киев отказался

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Турция весной 2024 года пыталась возобновить зерновую сделку, Москва была готова, однако Киев после согласия России отказался, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в таком видоизмененном формате договоренность о защите поставок продовольствия. Мы были готовы", - сказал он, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Украинцы в последний момент сказали, давайте запишем пункт дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда, давайте запишем о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций. Ну, казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали давайте. Нас очень Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед", - отметил Лавров.

Министр подчеркнул: "Он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами предложили, сказали, нет, это их не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции".

МИД РФ Сергей Лавров Турция Украина
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