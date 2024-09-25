В Кремле сомневаются в возможности новой "зерновой сделки"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кремль пессимистично оценивает перспективы "зерновой сделки", которую предлагает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы уже имеем определенный опыт реализации, а точнее нереализации "зерновой сделки". Мы исходим прежде всего из этого опыта".

Представитель Кремля указал при этом на определенные трудности и сложности, связанные с "зерновой сделкой".

"В любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - сказал Песков.

"В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется (с турецкой стороной - ИФ)", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой Эрдоган допустил возобновление "зерновой сделки".