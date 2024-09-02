Гросси отметил нестабильность обстановки с ядерной безопасностью из-за событий вокруг Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с ядерной безопасностью в регионе в связи с конфликтом вокруг Украины не является на данный момент стабильной, заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сказать, что ситуация прекрасная, нельзя. Я бы так ее не оценивал. Миссия МАГАТЭ завершится только тогда, когда мы окажемся в более стабильной ситуации, и когда угроз АЭС более не будет", - заявил он в интервью телеканалу "Аль-Арабийя".

При этом он подчеркнул, что персонал МАГАТЭ находится на объектах РФ и Украины, почти на ежедневной основе предоставляет информацию, взаимодействует с обеими сторонами: Гросси напомнил о своих встречах как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, МАГАТЭ является единственной международной организацией, поддерживающей контакт с обеими сторонами.

"Без всякого сомнения, наше участие оказывает эффект на все происходящее", - добавил Гросси.