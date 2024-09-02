Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Гросси отметил нестабильность обстановки с ядерной безопасностью из-за событий вокруг Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с ядерной безопасностью в регионе в связи с конфликтом вокруг Украины не является на данный момент стабильной, заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сказать, что ситуация прекрасная, нельзя. Я бы так ее не оценивал. Миссия МАГАТЭ завершится только тогда, когда мы окажемся в более стабильной ситуации, и когда угроз АЭС более не будет", - заявил он в интервью телеканалу "Аль-Арабийя".

При этом он подчеркнул, что персонал МАГАТЭ находится на объектах РФ и Украины, почти на ежедневной основе предоставляет информацию, взаимодействует с обеими сторонами: Гросси напомнил о своих встречах как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, МАГАТЭ является единственной международной организацией, поддерживающей контакт с обеими сторонами.

"Без всякого сомнения, наше участие оказывает эффект на все происходящее", - добавил Гросси.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на защиту энергоинфраструктуры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Кремле заявили об отсутствии проблем с Монголией из-за предписания МУС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

В октябре в Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });