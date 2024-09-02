Верховный суд Бразилии оставил в силе запрет соцсети X

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Коллегия Федерального Верховного суда Бразилии единогласно поддержала решение судьи Алешандри ди Мораиса о блокировке соцсети X по всей стране, сообщает в понедельник Associated Press.

"Коллегия Верховного суда Бразилии оставила в силе решение одного из своих судей заблокировать платформу соцсети X, принадлежащую миллиардеру Илону Маску", - информирует агентство.

В состав коллегии, которая участвовала в голосовании по этому вопросу, входили пять из 11 судей полного состава Верховного суда, в числе которых сам ди Мораис.

В пятницу ди Мораис постановил приостановить работу соцсети X в Бразилии после того, как Маск отказался назначить нового законного представителя платформы в стране.

Судья назначил ежедневные штрафы в размере 50 тыс. реалов (около $9 тыс.) для тех, кто использует виртуальные частные сети (в том числе VPN) или другие методы для доступа к платформе. Постановление будет действовать до тех пор, пока компания не выполнит все судебные предписания и не выплатит все штрафы.

Решения бразильских судебных властей вызвало недовольство у Маска. "Свобода слова является основой демократии, а неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях", - заявил он.