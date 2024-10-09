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В Бразилии постепенно восстанавливают доступ к соцсети X

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Работа социальной сети X постепенно возобновляется в Бразилии после того, как эта сеть более месяца оставалась недоступной из-за решения Верховного суда, сообщает в среду Associated Press (AP).

"X гордится тем, что возвращается в Бразилию", - говорится в коммюнике владеющей платформой компании.

"Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе имело важнейшее значение на протяжении всего этого процесса. Мы продолжим защищать свободу слова в рамках закона, где бы мы ни работали", - отмечается в релизе.

В ночь на среду судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис одобрил снятие ограничений на работу X в стране.

В конце августа ди Мораис постановил приостановить в Бразилии работу соцсети после того, как ее владелец Илон Маск отказался назначить нового законного представителя платформы в стране. Впоследствии это решение единогласно поддержала коллегия Федерального Верховного суда.

По данным AP, компания Маска выполнила все требования ди Мораиса, что побудило судью снять запрет на работу X в Бразилии. Требования включали, в частности, блокировку определенных аккаунтов, уплату штрафов и назначение нового законного представителя X в стране.

Илон Маск X Бразилия
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