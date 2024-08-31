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Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес распорядился немедленно приостановить работу социальной сети X по всей стране после того, как ее владелец Илон Маск отказался назначить нового законного представителя платформы в стране, сообщают мировые СМИ.

В среду Мораес направил Маску повестку, в которой предупреждал, что Х должна выполнить его распоряжение и назначить законного представителя в Бразилии в течение 24 часов, иначе работа соцсети будет приостановлена.

Судья назначил ежедневные штрафы в размере 50 тыс. реалов ($9 тыс.) для тех, кто использует виртуальные частные сети (в частности VPN) или другие методы доступа к платформе. Постановление будет действовать до тех пор, пока компания не выполнит все судебные предписания и не выплатит все штрафы, говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Маск написал в связи с этим в соцсети Х: "Свобода слова является основой демократии, а неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях".

Принадлежащая Маску компания Starlink, занимающаяся интернет-спутниками, сообщила в четверг, что Мораес издал приказ, который замораживает финансы компании и не позволяет ей проводить финансовые операции в крупнейшей стране Латинской Америки. Это связано с противостоянием между соцсетью Маска и судьей Мораесом, говорится в сообщении Starlink в X.

Starlink Александр де Мораес Латинская Америка Илон Маск
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