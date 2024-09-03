Йеменские хуситы взяли ответственность за атаку на судно в Красном море

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на судно Blue Lagoon I в Красном море, идущее под флагом Панамы, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на заявление радикального движения.

"Судно было атаковано несколькими ракетами и беспилотниками, зафиксировано прямое попадание", - отметил телеканал.

Пострадавших в результате атаки нет, судно продолжает следовать в порт назначения.

Согласно заявлению "Аль-Маядин", представитель хуситов Яхьи Сари предупредил, что суда любых компаний, ведущих дела с Израилем, "будут атакованы во время прохода по объявленной оперативной морской зоне независимо от их пункта назначения".

Как сообщалось ранее, в понедельник атакам хуситов в Красном море подверглись два судна.

По информации Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), танкер под флагом Панамы попал под обстрел в 130 км к северо-западу от Эс-Салифа на западном побережье Йемена.

Позднее западным СМИ стало известно, что в другое торговое судно врезался беспилотник, когда оно шло в 90 км от Ходейды в Йемене.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.