Торговое судно подверглось атаке в Красном море

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Торговое судно, шедшее через Красное море, попало под обстрел в 130 км к северо-западу от Эс-Салифа на западном побережье Йемена. Об этом сообщает в понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Капитан судна сообщил, что по судну попали дважды, однако неясно, из какого оружия. На судне прозвучали два взрыва, а третий вблизи него.

Пострадавших в результате атаки нет. В данный момент экипаж устраняет последствия нападения, судно продолжает идти в порт назначения. UKMTO призывает других моряков в этом районе соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.