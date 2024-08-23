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Halliburton подверглась кибератаке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. стала жертвой кибератаки.

Как сказано в сообщении, которое компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), 21 августа Halliburton обнаружила несанкционированный доступ третьих лиц к некоторым из ее систем.

"Выявив проблему, компания активировала план киберзащиты, а также инициировала внутреннее расследование совместно со сторонними консультантами для оценки и устранения несанкционированной активности", - говорится в заявлении.

Компания отключила часть систем с целью их защиты и направила соответствующее уведомление правоохранительным органам.

Сейчас Halliburton оценивает ущерб и работает над восстановлением своих систем.

С начала 2024 года капитализация Halliburton снизилась на 13,8%.

Halliburton SEC США
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