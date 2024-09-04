В странах БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное членство

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении, заявил журналистам в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", - сказал представитель Кремля.

В турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) накануне подтвердили, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Ранее о заявке Анкары на членство в БРИКС писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.