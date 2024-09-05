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Израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на четверг нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по более чем десяти пусковым установкам "Хезболлы" и объектам военной инфраструктуры, представлявшим угрозу для граждан Израиля, в районах Джиббайн, Заутар-эль-Чаркие и Рамия на юге Ливана", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

В ЦАХАЛ также уточнили, что в среду из Ливана по израильской территории было выпущено около 65 ракет, часть из них перехвачены ПВО, другие упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границ.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
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