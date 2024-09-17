В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров у участников "Хезболлы"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В пригородах Бейрута и на южных территориях Ливана произошли массовые взрывы пейджеров, были ранены, по разным данным, десятки или даже сотни человек. Журналист Reuters сообщил, что видел пострадавших со свежими ранениями рук.

По оценке агентства, волна подрывов продолжалась около часа в середине дня 17 сентября. Как именно происходили взрывы, пока неясно. Источники в службах безопасности Ливана сказали агентству, что пострадали десятки участников группировки "Хезболла" , которая использует пейджеры для связи. Об этом же сообщили источники АР в ливанских структурах безопасности.

В "Хезболле" считают, что за серией взрывов стоит Израиль, сказал один из собеседников АР. Израильские военные не ответили на запрос АР о комментарии.

Ближневосточные СМИ сообщают, что могли взорваться от перегрева литиевые аккумуляторы пейджеров, и не исключают, что "синхронный" перегрев мог быть спровоцирован хакерами.

Иранское агентство Mehr передает со ссылкой на источники, что пострадал в том числе посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани. Кроме того, по данным агентства, взрывы пейджеров случились не только в Ливане, но и в Сирии.