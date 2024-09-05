Трамп не признал вину в деле о вмешательстве в выборы в 2020 году

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп не признает своей вины по пересмотренным прокуратурой обвинениям по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, сообщают в четверг американские СМИ.

Адвокаты Трампа подали соответствующее заявление от имени политика в ходе судебных слушаний в Вашингтоне. Сам бывший президент США в зале суда не присутствует.

Отмечается, что обвинения были пересмотрены после того, как Верховный суд США частично поддержал Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года.

В итоге Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам. Речь идет, в частности, об использовании не соответствующих действительности заявлений о фальсификации результатов выборов для того, чтобы помешать утверждению победы кандидата от демократов Джо Байдена в 2020 году.

Экс-президент США ранее неоднократно заявлял, что все судебные дела в отношении него являются политически мотивированными.

Американские СМИ отмечают, что если Трамп победит на выборах в ноябре этого года, то, вероятно, он поручит Минюсту снять с него все обвинения.