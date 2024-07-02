Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден осудил вынесенное американским Верховным судом решение по вопросу об иммунитете бывшего главы государства Дональд Трампа, которое "коренным образом изменило ситуацию".

"В Америке нет королей. Каждый, абсолютно каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит выше закона, даже президент Соединенных Штатов", - сказал Байден в своем выступлении в Белом доме, комментируя решение.

Он отметил, что это решение "коренным образом изменило ситуацию", поскольку оно практически устраняет ограничения на деятельность президента.

"Это принципиально новый момент и опасный прецедент, потому что полномочия больше не будут ограничены законом, даже верховным судом Соединенных Штатов".

Байден заявил, что избиратели заслуживают того, чтобы через суды до дня выборов узнать, что произошло 6 января 2021 года.

"Сейчас, из-за сегодняшнего решения, это крайне маловероятно. Это ужасная медвежья услуга для народа этой страны", - сказал он.

Как сообщалось, Верховный суд США частично поддержал экс-президента Дональда Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года.

Суд постановил, что иммунитет Трампа в данном случае распространяется на все его официальные действия в качестве президента. При этом иммунитета не должно быть в тех случаях, когда Трамп действовал в частном порядке.

"Мы пришли к выводу, что в соответствии с конституционной структурой разделения властей природа президентской власти требует, чтобы бывшие президенты обладали определенным иммунитетом от уголовного преследования за официальные действия во время пребывания на посту. По крайней мере, в том, что касается осуществления президентом своих основных конституционных полномочий, этот иммунитет должен быть абсолютным", - заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Однако, отметил судья, этот иммунитет не распространяется на неофициальные действия бывших глав Белого дома.

"Президент не может воспользоваться иммунитетом за неофициальные действия, и не все, что делает президент, является официальным. Президент не стоит выше закона", - подчеркнул Робертс.