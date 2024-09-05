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Новый премьер Франции Барнье пообещал гражданам страны перемены

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Назначенный ранее в четверг премьер Франции Мишель Барнье заявил, что будет работать над вызовами, с которыми сталкиваются французы, а также бороться с несправедливостью.

"Будут изменения и расставания", - сказал Барнье после встречи с покидающим пост премьера Габриэлем Атталем в Матиньонском дворце.

Он отметил, что "отреагирует, как сможет, на вызовы, недовольство, чувство покинутости и несправедливости, которых слишком много в наших городах и деревнях".

Атталь в свою очередь поблагодарил весь свой кабинет министров за работу. Он указал, что восемь месяцев на этом посту были "слишком коротким сроком". При этом Атталь сказал, что "французская политика болеет, но вылечить ее возможно".

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны.

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства страны, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.

Пока неясно, может ли правительство Барнье рассчитывать на поддержку большинства в парламенте Франции.

Франция Мишель Барнье Габриэль Атталь
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