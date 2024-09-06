Большинство французов считает, что Макрон пренебрег итогами выборов, назначив Барнье премьером

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство французов после назначения Мишеля Барнье премьером страны сочли, что президент Эммануэль Макрон проигнорировал результаты парламентских выборов, свидетельствуют данные опроса для телеканала BFM TV.

Согласно исследованию, 74% респондентов считают, что Макрон не учел того, как проголосовали граждане страны на выборах. Остальные 26% опрошенных заявили, что глава государства все же принял к сведению эти результаты.

Кроме того, опрос показал, что чуть больше половины (52%) французов выступают за отстранение Макрона от власти. Остальные 48% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился 5-6 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Накануне Макрон назначил Барнье, представляющего правую партию "Республиканцы", новым премьер-министром страны.

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства Франции, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит ультралевая "Непокоренная Франция". На третьем месте оказалась националистическая партия "Национальное объединение". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.