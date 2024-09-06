Поиск

Большинство французов считает, что Макрон пренебрег итогами выборов, назначив Барнье премьером

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство французов после назначения Мишеля Барнье премьером страны сочли, что президент Эммануэль Макрон проигнорировал результаты парламентских выборов, свидетельствуют данные опроса для телеканала BFM TV.

Согласно исследованию, 74% респондентов считают, что Макрон не учел того, как проголосовали граждане страны на выборах. Остальные 26% опрошенных заявили, что глава государства все же принял к сведению эти результаты.

Кроме того, опрос показал, что чуть больше половины (52%) французов выступают за отстранение Макрона от власти. Остальные 48% придерживаются противоположного мнения.

В миреНовый премьер Франции Барнье пообещал гражданам страны переменыЧитать подробнее

Опрос проводился 5-6 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Накануне Макрон назначил Барнье, представляющего правую партию "Республиканцы", новым премьер-министром страны.

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства Франции, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит ультралевая "Непокоренная Франция". На третьем месте оказалась националистическая партия "Национальное объединение". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.

Франция Эммануэль Макрон Мишель Барнье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

ФРГ намерена вместе с партнерами поставить Украине почти 80 танков Leopard 1A5

Задержание Павла Дурова во Франции

Politico сообщило об отказе Дурова от консульской защиты РФ и дипломатической помощи ОАЭ

Politico сообщило об отказе Дурова от консульской защиты РФ и дипломатической помощи ОАЭ

Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС

Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС

Что случилось этой ночью: пятница, 6 сентября

Индексы США в основном снизились по итогам торгов

Индексы США в основном снизились по итогам торгов

Хантер Байден признал свою вину в налоговых преступлениях

Хантер Байден признал свою вину в налоговых преступлениях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });