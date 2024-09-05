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Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером
Фото: Jean-Pierre BOUCHARD/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны, сообщает Елисейский дворец.

Лидер националистической партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, комментируя решение Макрона, написал в соцсети Х, что его партия "признает решение о назначении Мишеля Барнье премьер-министром". Его коллега Марин Ле Пен также высказалась в поддержку Барнье.

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"Мишель Барнье соответствует хотя бы одному из критериев, оглашенных нами ранее, его уважают разные политические силы", - говорится в ее сообщении в соцсети X.

Экс-премьер Франции Эдуар Филипп, заявивший ранее о решении участвовать в следующих президентских выборах, также поддержал нового главу правительства.

"Перед ним стоит непростая задача, но он никогда не боялся трудностей. Мы поможем", - отметил Филипп также в соцсети.

Тем не менее, лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон выступил с критикой назначения Барнье и заявил, что "у французов украли выборы", передает телеканал BFM TV.

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор заявил, что в стране "наступает политический кризис".

Барнье занимал пост главы МИД (2004 - 2005 гг.), был министром сельского хозяйства (2007 - 2009 гг.), европейским комиссаром по внутренней торговле (2010 - 2014 гг.), а также главным переговорщиком ЕС по Brexit.

Ранее в четверг BFM TV сообщал, что Барнье в четверг посещал Елисейский дворец.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит ультралевая "Непокоренная Франция". На третьем месте оказалась националистическая партия "Национальное объединение". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.

Франция Мишель Барнье
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