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Трамп задался вопросом, как ему реагировать на слова Путина в поддержку Харрис

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп, комментируя слова Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис в президентской гонке, заявил, что не понимает, радоваться ли ему такому развитию событий или нет.

"Сегодня Путин поддержал Камалу Харрис как кандидата на пост президента. Я не знаю, что сказать об этом. Должен ли я воспринимать это как оскорбление? Или он таким образом помог мне?" - сказал Трамп, выступая в Нью-Йорке.

Между тем, ранее советник Белого Дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что с точки зрения Вашингтона российской стороне следует воздерживаться от любых высказываний об американской президентской гонке.

"Президенту Путину не следует говорить о наших выборах. Он не должен поддерживать кого-либо тем или иным способом", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Ранее в четверг Путин заявил, что Джо Байдена сняли с президентской гонки, и теперь фаворитом он считает Камалу Харрис. "Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем её поддерживать", - сказал Путин в четверг в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Президент РФ добавил: "В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору".

Джо Байден Дональд Трамп США Владимир Путин Камала Харрис
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