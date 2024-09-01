Песков заявил, что политики от Демпартии США более предсказуемы для Кремля

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о грядущих президентских выборах в США, отметил предсказуемость политиков от демократической партии.

"У нас нет кандидата, но, конечно, демократы более предсказуемы", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

Так Песков ответил на вопрос, "кто наш кандидат" на президентских выборах в США после отказа действующего главы Белого дома Джо Байдена от участия кампании.

По его словам, "то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, относится практически ко всем демократам, в том числе, госпоже Харрис".

"Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков также назвал невозможным моментальное восстановление российско-американских отношений, которые в настоящее время находятся в низшей точке за все время существования.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года

"Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно", - сказал он в интервью Зарубину.

Так Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он наладит отношения с Москвой на следующий день после возвращения в Белый дом.

"Хотя, если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда, в целом, к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве", - сказал он.

При этом представитель Кремля заметил, что "можно это представить гипотетически, но это из области фантастики".

Он также заявил, что политика США по попранию интересов России при действующем главе американкой администрации Байдене достигла кульминации.

Песков заявил, что российско-американские отношения, "действительно, сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке, перспектив для выхода на траекторию роста пока никаких".