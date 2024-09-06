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В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США

В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Обвинения американской стороны во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США являются бессмысленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Уже не в первый раз Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно же, это чушь. Мы не вмешиваемся", - сказал Песков в ответ на запрос газеты The Washington Post.

Комментируя введенные ранее на этой неделе ограничения со стороны США в отношении российских СМИ, Песков сказал, что американцам не нравится правда.

"Наши СМИ делают свою работу. Они просто сообщают о событиях. Они сообщают правду, но, к сожалению, американцам не нравится некомфортная для них правда. И если она появляется, то они сразу же применяют репрессивные меры против них", - добавил пресс-секретарь президента России.

В среду, 4 сентября, Минфин США объявил о решении внести телеканал RT и его главного редактора Маргариту Симоньян в санкционный список.

В американском ведомстве также выпустили специальную лицензию, в которой оговариваются дополнительные условия для получения разрешения на передачу телекоммуникационных данных с участием ряда российских телекомпаний.

Дмитрий Песков США
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