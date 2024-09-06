Дуров считает, что страны должны судиться с интернет-сервисом, а не с его главой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Страны, у которых есть претензии к интернет-платформам, должны подавать в суд именно на них, а не на их руководителей, заявил владелец Telegram Павел Дуров.

"Если страну не устраивает работа интернет-сервиса, то принято подавать в суд именно на сам сервис. Использовать законы, принятые еще до появления смартфонов, чтобы попытаться возложить ответственность на руководителей платформ за действия третьих лиц - неверный подход", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

"Никто не будет работать над инновационными технологиями, зная, что их могут судить за то, что кто-то будет злоупотреблять их изобретениями", - добавил Дуров.

Ранее основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, Дуров освобожден под судебный надзор.