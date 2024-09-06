Дуров заявил, что будет бороться со злоупотреблением Telegram

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за резкого роста числа пользователей мессенджера преступникам стало проще им злоупотреблять, и пообещал бороться с этим.

"Резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн вызвало проблемы роста, которые облегчили преступникам возможность злоупотребления нашей платформой. Вот почему я поставил своей личной целью добиться значительного улучшения ситуации в этом отношении", - написал Дуров в своем телеграм-канале в четверг.

"Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе", - добавил он.

Дуров также назвал не соответствующими действительности "утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram - это своего рода анархический рай". По его словам, администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы вредоносных публикаций и каналов.

В конце августа владельцу Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, Дуров освобожден под судебный надзор.