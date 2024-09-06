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Дуров удивлен расследованием в отношении него французских властей

Дуров удивлен расследованием в отношении него французских властей
Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что был удивлен задержанием во Франции в рамках расследования, связанного с работой мессенджера.

"В прошлом месяце меня четыре дня допрашивала полиция после прибытия в Париж. Мне сказали, что я лично несу ответственность за то, что другие люди незаконно используют Telegram ", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

"Это удивительно по ряду причин", - добавил Дуров. Он пояснил, что у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, которому страны ЕС могу направлять запросы о сотрудничестве в случае возникновения проблем.

Кроме того, отметил владелец мессенджера, у властей Франции было много возможностей связаться с ним лично. Он напомнил, что является гражданином Франции и "был частым гостем во французском консульстве в Дубае".

"В прошлом, когда меня попросили о помощи, я лично помог Франции создать горячую линию с Telegram для борьбы против угрозы терактов на французской территории", - подчеркнул Дуров.

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, Дуров освобожден под судебный надзор.

Хроника 25 августа – 06 сентября 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Павел Дуров Евросоюз Telegram Франция
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