Politico сообщило об отказе Дурова от консульской защиты РФ и дипломатической помощи ОАЭ

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия и ОАЭ предлагали основателю Telegram Павлу Дурову дипломатическую помощь, однако он отказался от нее. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя французского правительства.

"Человек, о котором идет речь, отказался от консульской защиты России и от консульского визита ОАЭ, но согласился держать в курсе посольство ОАЭ о ситуации", - цитирует издание источника.

Чиновник дипслужбы ОАЭ сообщил Politico, что Абу-Даби контактирует с Парижем по делу Дурова. "Мы на связи с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова", - сказал собеседник издания.

Ранее Дуров выразил удивление задержанием во Франции в рамках расследования, связанного с работой мессенджера. "В прошлом месяце меня четыре дня допрашивала полиция после прибытия в Париж. Мне сказали, что я лично несу ответственность за то, что другие люди незаконно используют Telegram", - написал Дуров накануне в своем телеграм-канале.

Он добавил, что у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, которому страны ЕС могут направлять запросы о сотрудничестве в случае возникновения проблем.

Кроме того, написал Дуров, у властей Франции было много возможностей связаться с ним лично. Он напомнил, что является гражданином Франции и "был частым гостем во французском консульстве в Дубае". "В прошлом, когда меня попросили о помощи, я лично помог Франции создать горячую линию с Telegram для борьбы против угрозы терактов на французской территории", - заявил Дуров.

28 августа ему предъявили обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента. Основателя Telegram освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора. Ему запрещено покидать территорию Франции.