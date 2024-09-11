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Прокурор Парижа заявила, что Дуров соблюдает требования по судебному контролю

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров выполняет все действующие в его отношении меры судебного контроля, заявила в среду прокурор Парижа Лор Бекко.

"Он в полной мере сотрудничает с нами", - сказала Бекко в эфире радиостанции РТЛ, отвечая на вопрос журналиста, соблюдает ли Дуров, в частности, предписание отмечаться в отделении полиции дважды в неделю.

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента.

Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.

Хроника 25 августа – 11 сентября 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Telegram Павел Дуров Париж Франция
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