Прокурор Парижа заявила, что Дуров соблюдает требования по судебному контролю

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров выполняет все действующие в его отношении меры судебного контроля, заявила в среду прокурор Парижа Лор Бекко.

"Он в полной мере сотрудничает с нами", - сказала Бекко в эфире радиостанции РТЛ, отвечая на вопрос журналиста, соблюдает ли Дуров, в частности, предписание отмечаться в отделении полиции дважды в неделю.

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента.

Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.