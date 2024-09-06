В ЕС заявили, что ситуация с Telegram - это сугубо дело французских властей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не комментирует обстоятельства задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова, поскольку это не относится к применению DSA (регламента ЕС Digital Services Act), заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Мы уже неоднократно заявляли, что надо четко различать французскую уголовную процедуру и применение DSA. Мы не будем это комментировать", - сказал Мамер в пятницу на брифинге в Брюсселе.

В ЕК также напомнили, что в ЕС Telegram по-прежнему не рассматривается как "очень крупная онлайн-платформа", поэтому национальным властям государств-членов, а не Еврокомиссии надлежит проверять, соблюдают ли такие компании нормы DSA.

Ранее сообщалось, что Дуров заявил о своем удивлении задержанием во Франции в рамках расследования, связанного с работой мессенджера.

"В прошлом месяце меня четыре дня допрашивала полиция после прибытия в Париж. Мне сказали, что я лично несу ответственность за то, что другие люди незаконно используют Telegram", - написал он в своем телеграм-канале.

"Это удивительно по ряду причин", - добавил Дуров. Он пояснил, что у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, которому страны ЕС могут направлять запросы о сотрудничестве в случае возникновения проблем.

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Дуров был освобожден под судебный надзор.