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Пентагон не считает актуальным вопрос передачи Киеву более дальнобойного оружия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - США считают, что у Украины есть собственные средства для поражения отдаленных от зоны боевых действий целей в РФ, и потому фокусируются на передаче других видов вооружения, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.

"У самой Украины есть собственное оружие, более дальнобойное, чем ракеты ATACMS", - сказал он на пресс-конференции в Германии.

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Так Остин ответил на вопрос, почему США на данный момент не хотят передавать Киеву более дальнобойное оружие, чем ракеты ATACMS.

"Я не думаю, что передача Украине какого-то одного типа вооружения может радикально изменить ситуацию", - добавил он, говоря о просьбах украинской стороны о дальнобойном оружии.

Остин отметил, что в этой ситуации задача Вашингтона - поставлять Киеву оружие, необходимое скорее для защиты именно украинской территории, а не для выполнения иных задач. "Я думаю, что в обозримом будущем мы будем концентрироваться на том, чтобы помогать им защищать свою территорию", - заявил министр обороны США.

США Пентагон Ллойд Остин Украина
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