Организаторы протестов в Париже насчитали 160 тыс. участников, власти - 26 тыс.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Около 160 тысяч человек приняли участие в субботу в акциях протеста в Париже против назначения премьером Мишеля Барнье, сообщила лидер парламентской партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано.

"160 тыс. человек - в Париже, 300 тыс. - по всей Франции", - написала Пано в соцсети Х, разместив фотографии с акций.

Она отметила, что массовые протесты направлены против "авторитарного переворота Макрона".

Однако, согласно парижской полиции, в акциях приняли участие примерно 26 тыс. человек. Стражи порядка сообщили о пяти задержанных в ходе демонстраций.

Сторонники левых партий провели в субботу акции протеста во Франции против назначения премьер-министром Мишеля Барнье. В Париже перед демонстрантами выступил лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.-