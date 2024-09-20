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Премьер-министр Франции внес последние правки в предложения по составу правительства

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Франции Мишель Барнье внес заключительные правки в свои предложения по составу правительства страны, пишет в пятницу вечером газета "Фигаро".

"Финальный вариант состава кабмина, равно как описание системы, по которой будет работать правительство, переданы президенту страны", - сообщили журналистам в окружении Барнье.

Ожидается, что на выходных Макрон утвердит новый состав правительства.

При этом ранее в пятницу президент Франции призвал все партии помочь кабинету министров, формируемому в условиях политического кризиса.

"Нужно, чтобы все помогли ему преуспеть, потому что это в общих интересах", - подчеркнул он.

По словам главы государства, Барнье выбирал состав своей команды "очень вовлечено и абсолютно свободно".

Накануне Барнье представил Макрону первый вариант списка своих кандидатов в кабмин. В частности, он предложил назначить Жан-Ноэля Барро главой МИД Франции и оставить Себастьяна Лекорню на посту министра обороны.

Барнье получил задание сформировать правительство по итогам парламентских выборов, не выявивших явного победителя. Это нетипичная для Франции ситуация - в последние десятилетия в парламенте всегда была доминирующая политическая сила.

В итоге в коалиционное правительство Барнье войдут, как ожидается, сторонники Макрона, а также представители ряда правоцентристских партий.

Макрон Барнье Фигаро Себастьян Лекорню Жан-Ноэль Барро
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