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Сторонники левых партий во Франции протестуют против назначения премьером Барнье

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сторонники левых партий проводят в субботу акции протеста во Франции против назначения премьер-министром Мишеля Барнье, сообщают парижские СМИ.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в центре Парижа, в частности, на площади Бастилии. Акции протеста прошли и в других городах Франции.

В Париже перед демонстрантами выступил лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. "В любом случае мы будем голосовать в парламенте за отставку такого правительства", - сказал он.

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Французские левые партии финишировали первыми на парламентских выборах летом этого года, однако не смогли получить большинство мест. Тем не менее они считали, что формирование правительства следует поручить именно левым силам.

В итоге после длительных консультаций президент Франции Эммануэль Макрон назначил главой правительства Барнье - представителя правоцентристской партии "Республиканцы". Чтобы успешно работать, такой кабинет министров должен будет в парламенте получать поддержку сторонников Макрона, депутатов от "Республиканцев", а также - крайне правой партии "Национальное объединение".

Лидер последней Жордан Барделла предупредил, что будет внимательно следить за работой правительства и решать, есть ли смысл поддерживать ту или иную инициативу.

Франция Мишель Барнье Париж
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