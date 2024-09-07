Сторонники левых партий во Франции протестуют против назначения премьером Барнье

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сторонники левых партий проводят в субботу акции протеста во Франции против назначения премьер-министром Мишеля Барнье, сообщают парижские СМИ.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в центре Парижа, в частности, на площади Бастилии. Акции протеста прошли и в других городах Франции.

В Париже перед демонстрантами выступил лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. "В любом случае мы будем голосовать в парламенте за отставку такого правительства", - сказал он.

Французские левые партии финишировали первыми на парламентских выборах летом этого года, однако не смогли получить большинство мест. Тем не менее они считали, что формирование правительства следует поручить именно левым силам.

В итоге после длительных консультаций президент Франции Эммануэль Макрон назначил главой правительства Барнье - представителя правоцентристской партии "Республиканцы". Чтобы успешно работать, такой кабинет министров должен будет в парламенте получать поддержку сторонников Макрона, депутатов от "Республиканцев", а также - крайне правой партии "Национальное объединение".

Лидер последней Жордан Барделла предупредил, что будет внимательно следить за работой правительства и решать, есть ли смысл поддерживать ту или иную инициативу.