На КПП между Западным берегом реки Иордан и Иорданией произошла стрельба
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек в воскресенье стали жертвами атаки на мосту Алленби - контрольно-пропускном пункте между Западным берегом реки Иордан и Иорданией, передает The Times of Israel.
По данным издания, водитель грузовика, прибывший из Иордании, открыл огонь по израильским рабочим на КПП.
Сотрудники скорой помощи пытались спасти пострадавших, но в итоге диагностировали их смерть.
В полиции также сообщили, что в результате принятых контрмер нападавший "нейтрализован".