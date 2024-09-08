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На КПП между Западным берегом реки Иордан и Иорданией произошла стрельба

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек в воскресенье стали жертвами атаки на мосту Алленби - контрольно-пропускном пункте между Западным берегом реки Иордан и Иорданией, передает The Times of Israel.

По данным издания, водитель грузовика, прибывший из Иордании, открыл огонь по израильским рабочим на КПП.

Сотрудники скорой помощи пытались спасти пострадавших, но в итоге диагностировали их смерть.

В полиции также сообщили, что в результате принятых контрмер нападавший "нейтрализован".

Иордания Западный берег реки Иордан Алленби
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