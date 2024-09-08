Израиль перекрыл все погранпереходы с Иорданией после атаки на мосту Алленби

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Израиля вплоть до дальнейшего уведомления закрыли все пограничные переходы с Иорданией после того, как три человека погибли в результате атаки на КПП на мосту Алленби, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Кроме моста Алленби, приостановлена работа КПП "Арава" (терминал Ицхака Рабина) возле Эйлата и переход через реку Иордан около Бейт-Шеана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров в воскресенье, выразил соболезнования семьям погибших. "Мы окружены смертоносной идеологией, ведомой осью зла Ирана", - цитирует The Times of Israel его слова.

Он также напомнил о ранее появившейся в немецких СМИ статье со ссылкой на документ движения ХАМАС, согласно которой ХАМАС добивается раскола в израильском обществе, наращивание внешнего и внутреннего давления на правительство Израиля.

В то же время Нетаньяху подчеркнул, что подавляющее большинство израильтян разделяет цели текущей военной кампании: уничтожение ХАМАС, освобождение заложников, ликвидация угрозы со стороны сектора Газа, возвращение перемещенных жителей по домам на севере и на юге страны.