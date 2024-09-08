95,5% принявших участие в выборах москвичей проголосовали электронно

Обработано 90% бюллетеней

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На выборах депутатов в Москве 95,5% человек проголосовали с помощью столичной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

"По общему количеству проголосовавших избирателей на этих выборах 95,5% выбрали ДЭГ и только 4,5% проголосовали бумагой", - сказал Реут журналистам.

Он уточнил, что всего проголосовали более 3 млн 151 тыс. москвичей. Явка на 22:30 составила около 41%.

По его словам, более 3 млн 9 тыс. москвичей проголосовали электронно, из них около 320 тыс. пришли на избирательные участки и проголосовали с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ). Бумажный бюллетень использовали более 142 тыс. избирателей.

Реут напомнил, что свыше 13 тыс. жителей столицы подали заявления об участии в голосовании на выборах депутатов с помощью бумажного бюллетеня. По его словам, 9,5 тыс. из подавших заявления проголосовали.

Кроме того, проголосовать традиционным бюллетенем, при желании, смогли те, кто по уважительной причине не подал заявление на голосование таким способом до 2 сентября. "Таких людей проголосовало на участках всего 8 тыс. 200 человек", - уточнил Реут.

"Всего порядка 100 случаев было за это время, три дня голосования, когда возникали какие-то споры, недопонимания в связи с тем, что избиратель просил выдать ему бумажный бюллетень", - сказал зампредседателя МГИК.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев сообщил, что уже обработано 90% бюллетеней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кандидаты от партии "Единая Россия" побеждают в 80% избирательных округов на прошедших выборах в Мосгордуму.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

Избирателям были доступны все способы волеизъявления. Они могли проголосовать онлайн на странице elec.mos.ru, а также на избирательных участках двумя способами: с помощью электронных терминалов или с помощью бумажного бюллетеня. Воспользоваться бумажным бюллетенем избиратели могли только на участке по адресу постоянной регистрации. Для этого было необходимо заранее подать заявление. Их принимали до 2 сентября включительно.