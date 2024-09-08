Более 3,1 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 3 млн жителей столицы проголосовали на выборах депутатов в Мосгордуму, большая часть из них голосовала электронно, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

"По состоянию на 20:00 выдано бюллетеней 3 млн 151 891. Из них бумажных бюллетеней выдано 142 тыс. 132", - сказала Кириллова в МГИК.

Согласно данным на медиаэкранах в Центральной избирательной комиссии, по последним данным, явка на выборах депутатов Московской городской думы составила 39,29%.

По словам Кирилловой, на выборах депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино всего выдано 209 тыс. 711 бюллетеней, из них 5 тыс. 3 бумажных бюллетеней.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв отметил, что случаев, повлиявших на ход голосования, не было.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.