Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Победа действующих глав регионов во всех субъектах РФ, Янник Синнер выиграл US Open, Израиль атаковал Сирию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Действующие главы регионов побеждают во всех субъектах РФ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

- 95,5% принявших участие в выборах москвичей проголосовали электронно. Всего на выборах проголосовали участие более 3,1 млн жителей столицы.

- Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии. Нападение было совершено тремя группами, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

- Три белгородских села были атакованы БПЛА. Пострадавших нет, повреждения незначительные.

- Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к 5 годам по делу о растрате. Он также лишен на три года права занимать госдолжности.

- Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл US Open. Синнер победил на Открытом чемпионате США впервые.