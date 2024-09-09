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Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 59 человек и 229 пострадали

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 59 человек и 229 пострадали
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Во Вьетнаме число погибших в результате тайфуна "Яги" выросло до 59 человек, еще 229 человек получили травмы, сообщает в понедельник онлайн-издание VnExpress.

Ранее поступали данные о 14 жертвах.

По сообщениям VnExpress, больше всего пострадавших - в северо-восточной провинции Куангнинь.

Стихийное бедствие привело к затоплению почти 110 тыс. га рисовых плантаций, повалены тысячи деревьев. Кроме того, повреждено более 8 тыс. строений, наблюдаются перебои в электроснабжении и связи.

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В северной провинции Футхо в понедельник обрушился автомобильный мост.

По прогнозам метеорологов, в понедельник на северо-западе страны может выпасть более 40 см осадков, а на северо-востоке - более 10 см. В горной местности на северо-востоке Вьетнама ожидается более 25 см осадков.

Ранее сообщалось, что тайфун "Яги" ослаб до уровня тропической депрессии. При этом метеорологи предупреждают о сохранении риска схода оползней в 17 из 25 северных провинций страны, в частности, Куангнинь, где находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО - бухта Халонг.

Ранее в сентябре на Филиппинах "Яги" унес жизни 20 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести.

Тайфун "Яги" стал самым сильным в регионе за этот год и самым мощным из обрушивавшихся на Вьетнам за десятилетия.

Вьетнам
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