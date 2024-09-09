Более 200 туристов из РФ не могут вылететь с китайского Хайнаня после тайфуна

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 200 организованных российских туристов не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за закрытия аэропорта его столицы Хайкоу после прохождения тайфуна "Яги", сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Прошедший на острове тайфун "Яги" повредил аэропорт столицы острова Хайкоу, и рейсы оттуда не выполняются с 7 сентября. В том числе, был отменен рейс в Москву авиакомпании Hainan Airlines, которым должны были возвращаться российские туристы. Сейчас на острове Хайнань находится как минимум 200 организованных туристов, которые должны вылетать в Россию из Хайкоу", - говорится в сообщении.

Авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс с 7 сентября сначала на 9-е, а затем на 11-е. Как отмечают в АТОР, в соцсетях появились сообщения, что россияне ждут вылета в аэропорту, но это касается индивидуальных туристов, купивших билеты самостоятельно.

"По данным туроператоров, все организованные туристы размещены в отелях. Так, в компании "Интурист" сообщили, что часть туристов, чей вылет Хайкоу-Москва был отменен, ожидают рейс в предоставленных принимающей компанией отелях. Есть туристы, которые пожелали переселиться в более дорогие отели на побережье и там продолжить отдых до получения информации о новом времени вылета", - сообщает ассоциация.

В АТОР добавили, что туристы пока почти не аннулируют туры на Хайнань. Туроператоры предложили им перенести даты вылета без изменения стоимости, а в случае аннуляций готовы вернуть деньги без штрафов.

Тайфун "Яги" обрушился на южные провинции Китая, в том числе остров Хайнань, в минувшую пятницу. Погибли три человека, почти 420 тыс. жителей острова были эвакуированы, 1,2 млн попали в зону действия стихии. Ранее "Яги" прошел по Филиппинам, где в результате стихийного бедствия погибли 15 человек, а 7-8 сентября обрушился на Вьетнам и Лаос.

Тайфун может стать сильнейшим за последние 10 лет в этом регионе.