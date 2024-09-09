Премьер Франции проводит новый раунд консультаций насчет состава правительства

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье продолжает беседы с политическими деятелями в попытках определить состав нового правительства, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

В понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 по московскому) Барнье примет в своей резиденции представителей фракции LIOT (независимые депутаты и представители заморских территорий).

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон принял премьер-министра в Елисейском дворце.

Барнье также созвонился с председателем пропрезидентской коалиции в Национальном собрании, экс-премьером Габриэлем Атталем. "Они оба нацелены на развитие государства", - заявили в окружении Атталя.

В пятницу Барнье встретился с представителями партии "Республиканцы" и блока президентских сил "Вместе".

На минувшей неделе Макрон назначил Барнье, представляющего правую партию "Республиканцы", новым премьер-министром страны. Чтобы успешно работать, такой кабинет министров должен будет в парламенте получать поддержку сторонников Макрона, депутатов от "Республиканцев", а также - крайне правой партии "Национальное объединение".

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства Франции, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.