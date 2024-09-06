Новый премьер Франции хочет включить в кабмин членов и левых, и правых партий

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Назначенный на этой неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье в пятницу заявил, что в его правительстве будут не только представители правых партий.

"Это не будет только правительство правых партий", - сказал Барнье в эфире французского телевидения.

На вопрос журналиста, будут ли в нем министры, представляющие партии левого толка, Барнье ответил: "Да, будут и представители левых".

При этом ранее представители левых французских партий заявляли, что не намерены сотрудничать с Барнье.

Кроме того, премьер сообщил, что у него "много разногласий" с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Говоря о своем политическом курсе, Барнье сказал, что намерен провести обсуждение пенсионной реформы, чтобы "улучшить этот закон". Относительно борьбы против нелегальной иммиграции он сказал, что видит необходимость в "конкретных мерах".

Накануне Макрон назначил Барнье, представляющего правую партию "Республиканцы", новым премьер-министром страны.

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства Франции, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит ультралевая "Непокоренная Франция". На третьем месте оказалась националистическая партия "Национальное объединение". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.