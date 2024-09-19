Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье предложил кандидатуру Жан-Ноэля Барро на пост главы МИД, пишет Le Figaro.
По ее данным, Барнье в Елисейском дворце представил президенту страны Эммануэлю Макрону своих кандидатов в правительство.
В частности, он предложил оставить Себастьяна Лекорню главой Минобороны Франции.
Президент должен официально утвердить этих кандидатов.
Барро 41 год. В настоящее время он занимает пост председателя комитета по иностранным делам в Национальном собрании Франции и министра-делегата по европейским вопросам.
Ожидается, что в новом правительстве Франции будут как сторонники Макрона, так и ряд представителей правоцентристов.