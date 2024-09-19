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Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД

Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД
Премьер-министр Франции Мишель Барнье
Фото: Blondet Eliot/ABACA

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье предложил кандидатуру Жан-Ноэля Барро на пост главы МИД, пишет Le Figaro.

По ее данным, Барнье в Елисейском дворце представил президенту страны Эммануэлю Макрону своих кандидатов в правительство.

В частности, он предложил оставить Себастьяна Лекорню главой Минобороны Франции.

Президент должен официально утвердить этих кандидатов.

Барро 41 год. В настоящее время он занимает пост председателя комитета по иностранным делам в Национальном собрании Франции и министра-делегата по европейским вопросам.

Ожидается, что в новом правительстве Франции будут как сторонники Макрона, так и ряд представителей правоцентристов.

Минобороны МИД Франция Мишель Барнье Себастьян Лекорню Жан-Ноэль Барро
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