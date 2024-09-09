Байден собирает помощников для обсуждения тупика в переговорах по Газе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник будет разговаривать с группой специалистов по нацбезопасности о проблеме того, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа застопорились, передает Axios со ссылкой на источник.

"Президент Байден соберет свою команду по нацбезопасности для разговора о тупиковом положении на переговорах по соглашению о заложниках в Газе и о прекращении огня, заявил осведомленный источник", - сообщил сотрудник портала Барак Равид в соцсети X.

В понедельник советники Байдена разговаривали с высокопоставленными представителям посредников на переговорах - Катаром и Египтом - и объяснили, что причина проблем - завышенные требование ХАМАС в отношении освобождения палестинских заключенных. Эти запросы радикальной группировки идут вразрез с прежними договоренностями, разъяснил источник.

Также США попросили Египет и Катар нарастить давление на ХАМАС, чтобы оно отступилось от новых требований.

Ранее израильские СМИ сообщали со ссылкой на источники в силовых структурах Израиля, что шансы на достижение поэтапного соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников на основе майского предложения США и Израиля близки к нулю. США, которые ранее планировали представить новое предложение в ближайшие два-три дня, теперь, по данным источников, вряд ли сделают это. Причиной тому стало колоссальное разочарование среди переговорщиков, которые рассчитывали на достижение компромисса между Израилем и посредниками, чтобы затем передать это предложение ХАМАС.

Одним из факторов, подорвавших перспективы соглашения, стало выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции, где он настаивал на сохранении военного контроля Израиля за Филадельфийским коридором вдоль границы Газы и Египта. Эта позиция, не включенная в первоначальное майское предложение, вызвала резкую реакцию лидера ХАМАС Яхьи Синвара, который ужесточил свои требования.

Ранее портал Axios также сообщил со ссылкой на представителей администрации США, что Белый дом пересматривает свою стратегию по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, но помощники Байдена не уверены, есть ли смысл представлять новое предложение.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против этой группировки в секторе Газа. Посредники от Египта, Катара и США предпринимают усилия по достижению между Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа.