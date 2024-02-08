Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова
Фото: Athanasios Gioumpasis/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Популярные туристические достопримечательности Бали, которые находятся на юге острова, могут быть перенесены на запад из-за пробок на пути в аэропорт, пишет Jakarta Globe со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

"Чтобы решить проблему с пробками, правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги на острове Ява", - сказал он.

По его словам, власти обратили внимание на проблему во время новогодних праздников. Приток туристов спровоцировал пробки на дорогах, из-за которых путешественникам приходилось оставлять автомобиль и идти пешком до аэропорта с багажом.

По данным правительства Индонезии, в 2023 году страна приняла 11,7 млн иностранных туристов, в этом году власти ожидают роста турпотока до 14 млн.

Бали Ява Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

Maersk сократил годовую прибыль в 7,5 раза, а выручку - на 37%

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Интервью с Путиным Такера Карлсона выйдет в ночь на 9 февраля

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });