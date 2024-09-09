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Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Отельеры уже выступили против этого

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы
Фото: Andrea Gulí/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти Италии предложили резко повысить сборы с туристов, чтобы помочь историческим городам пополнить их бюджеты и снизить недовольство местных жителей туристами, пишет Financial Times.

План правительства предполагает увеличение сбора для самых дорогих отелей до 25 евро за ночь. Ассоциации гостиничного и туристического бизнеса выступили против повышения налогов, так как оно может привести к снижению въездного турпотока.

"Италия уже сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других европейских направлений и может понести убытки из-за повышения туристических налогов, и без того высоких. Мы должны быть осторожны, чтобы не отпугнуть путешественников, которые к нам приезжают", - цитирует издание директора ассоциации Confindustria Alberghi Барбару Касильо. Объединение представляет крупные отели и международные гостиничные сети.

Президент федерации туроператоров и турагентств Federturismo Марина Лалли считает, что многие города незаконно используют доходы от туристического налога, чтобы "заткнуть дыры в бюджете", тогда как действующий закон требует, чтобы эти средства шли на оплату вещей, напрямую связанных с туризмом - например, вывесок на иностранных языках и ремонта достопримечательностей.

Министерство туризма Италии заявило, что планирует в сентябре обсудить с отраслевыми объединениями планируемое повышение налогов.

Сейчас налог на размещение в отелях Италии составляет от 1 до 5 евро за ночь.

Италия, которую в 2023 году посетило 60 млн иностранных туристов, заняла четвертое место в мире по этому показателю.

Италия Правительство Federturismo Минтуризма
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