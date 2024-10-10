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В Венгрии заявили, что без помощи ЕС сами решили проблему с поставками нефти из РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Венгрия самостоятельно решила проблему с возобновлением поставок нефти из РФ в полном объеме, в то время как Евросоюз не оказал никакой поддержки, сообщил журналистам министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в кулуарах Петербуржского международного газового форума.

"Поставки нефти возобновлены. Мы изменили контракт, и теперь берем нефть на границе Белоруссии и Украины. И Европейская комиссия абсолютно не помогла нам. И я считаю, что это абсолютно неправильно и недопустимо, чтобы страна-кандидат (на вступление ЕС, Украина - ИФ) играла в игры с надежными поставками энергии с двумя государствами-членами Европейского союза (Венгрией и Словакией - ИФ)", - заявил он.

По его мнению, задачей Европейской комиссии является помощь в обеспечении безопасных поставок энергии. "Украина предприняла односторонний шаг без какого-либо уведомления, без какой-либо информации для Венгрии. Они сократили треть нашего импорта нефти. И нам пришлось изменить контракт с российскими поставщиками", - напомнил министр.

Как сообщалось, Венгрия и Словакия в середине июля прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев ужесточил санкции против российской компании, фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". До этого "ЛУКОЙЛ" обеспечивал около трети импорта Венгрии и 40-45% импорта Словакии.

В сентябре венгерская MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию. С 9 сентября указанные объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group.

Обновленные документы полностью соответствуют всем санкциям, в том числе Евросоюза и Украины.

Венгрия нефть РФ ЕС
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